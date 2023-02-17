Лукашенко назвал несбывшийся план Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад не смог «зажать» республику и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные государства не смогли «зажать» республику и Россию. О несбывшемся плане Запада он рассказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

«Миролюбивым, в кавычках, странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран», — отметил белорусский глава.

Он подчеркнул, что импортозамещение продвигается. В качестве примера Лукашенко привел заказ IT-продукции на сумму в размере свыше 300 миллионов долларов, который сделали российские компании у белорусских айтишников.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что Минск готовится начать производство штурмовой авиации на территории страны при небольшой поддержке Москвы. По его словам, республика производит тысячи комплектующих для МС21 Sukhoi Superjet. Путин и Лукашенко начали переговоры днем 17 февраля.