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15:10, 17 февраля 2023Бывший СССР

Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко стартовали в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

16 февраля Лукашенко заявил, что намеревается обсудить с российским коллегой вопросы безопасности и обороны. Он также допустил, что может быть обсужден вопрос, касающийся региональной группировки войск (РГВ) двух стран.

Сам белорусский лидер рассказал, что в рамках договора о РГВ Союзного государства в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных.

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Василий Мека
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