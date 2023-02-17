Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко стартовали в резиденции российского лидера в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

16 февраля Лукашенко заявил, что намеревается обсудить с российским коллегой вопросы безопасности и обороны. Он также допустил, что может быть обсужден вопрос, касающийся региональной группировки войск (РГВ) двух стран.

Сам белорусский лидер рассказал, что в рамках договора о РГВ Союзного государства в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных.