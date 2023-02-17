Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к производству штурмовиков при поддержке России

Белоруссия готовится начать производство штурмовой авиации на территории республики при небольшой поддержке России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что Белоруссия производит тысячи комплектующих для МС21 Sukhoi Superjet.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25 (имеется в виду Су-25 «Грач» — прим. «Ленты.ру»), по-моему, который себя хорошо в Украине показывал. Штурмовик, рабочая лошадка», — сказал белорусский лидер.

Путин и Лукашенко начали переговоры днем 17 февраля в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Ранее Лукашенко сообщил, что намеревается обсудить с Путиным вопросы безопасности и обороны.

