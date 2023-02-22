Очевидцы сообщили о взрывах в небе над приграничным российским регионом

Жители Белгородской области сообщили о взрывах над регионом и сняли их на видео

Жители Белгородской области сообщили о взрывах в небе над регионом и сняли их на видео. Кадры очевидцев в среду, 22 февраля, публикует Telegram-канал «ЧП 31».

В подписи к публикации указано, что громкие хлопки были слышны в Белгороде и Белгородском районе.

Позднее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Этот населенный пункт находится примерно в 30 километрах от Белгорода.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Снаряды попали по частному сектору: в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.