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12:30, 22 февраля 2023Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над приграничным российским регионом

Жители Белгородской области сообщили о взрывах над регионом и сняли их на видео
СюжетВзрывы в Белгородской области

Жители Белгородской области сообщили о взрывах в небе над регионом и сняли их на видео. Кадры очевидцев в среду, 22 февраля, публикует Telegram-канал «ЧП 31».

В подписи к публикации указано, что громкие хлопки были слышны в Белгороде и Белгородском районе.

Позднее губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Этот населенный пункт находится примерно в 30 километрах от Белгорода.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Снаряды попали по частному сектору: в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Евгения Куликова
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