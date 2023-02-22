Минобороны заявило о ракетном ударе по заводу ВСУ в районе Сум

МО РФ заявило о ракетном ударе по цеху производства минометов для ВСУ в районе Сум

Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар и поразили завод по производству и ремонту крупнокалиберных минометов и боеприпасов для Вооруженных сил Украины в районе города Сумы. Об этом заявил журналистам в среду, 22 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были сбиты девять РСЗО HIMARS.

Российским военнослужащим удалось подбить десять беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Харьковской и Херсонской областях, пояснили в Минобороны.

21 февраля российское ведомство отчиталось об уничтожении десяти украинских дронов. Объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Таволжанка, Граково и Лиман Второй в Харьковской области. Также беспилотники уничтожены в районах Кременной и Площанки в Луганской народной республике (ЛНР), Кирилловки и Пантелеймоновки в Донецкой народной республики (ДНР) и Переможного в Запорожской области.

Тогда же российские войска ликвидировали две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР.