Минобороны отчиталось об уничтожении 10 украинских беспилотников

Минобороны России: средства ПВО за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 февраля, отчиталось Минобороны России.

Объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Таволжанка, Граково и Лиман Второй в Харьковской области. Также беспилотники уничтожены в районах Кременной и Площанки в Луганской народной республике (ЛНР), Кирилловки и Пантелеймоновки в Донецкой народной республики (ДНР) и Переможного в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска ликвидировали две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР. Помимо этого, военные уничтожили украинский склад боеприпасов.