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12:17, 21 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 10 украинских беспилотников

Минобороны России: средства ПВО за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 21 февраля, отчиталось Минобороны России.

Объекты были ликвидированы в районах населенных пунктов Таволжанка, Граково и Лиман Второй в Харьковской области. Также беспилотники уничтожены в районах Кременной и Площанки в Луганской народной республике (ЛНР), Кирилловки и Пантелеймоновки в Донецкой народной республики (ДНР) и Переможного в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска ликвидировали две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР. Помимо этого, военные уничтожили украинский склад боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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