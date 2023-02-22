Стала известна причина смерти артиста «Ленкома» Бориса Чунаева

Директор «Ленкома» Варшавер: Чунаев умер на второй день после перевода в ковидную больницу

Заслуженный артист РСФСР, артист театра «Ленком» Борис Чунаев перед смертью заразился коронавирусом и был переведен в ковидную больницу. О причине смерти актера в разговоре с «Лентой.ру» высказался директор «Ленкома» Марк Варшавер.

«Борис Николаевич был в больнице. Там он заболел ковидом, а в этой больнице коронавирус не лечили, и его перевели в уже ковидную больницу. На второй день после перевода он ушел из жизни», — сообщил Варшавер.

Директор «Ленкома» рассказал, что похороны Чунаева пройдут на Троекуровском кладбище.

Сегодня ушел из жизни один из старейших актеров театра «Ленком», который работал в театре больше 55 лет. Мы будем вспоминать о нем, потому что Борис Николаевич был замечательным человеком, который любил свой коллектив и всегда был готов к работе Марк Варшавер директор «Ленкома»

О смерти заслуженного артиста РСФСР Бориса Чунаева стало известно 22 февраля. Артисту было 85 лет.

В 1967 году Чунаев окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в «Ленкоме». В его репертуаре были роли в таких постановках Марка Захарова, как «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение») и «Юнона и Авось».

Помимо этого, артист снимался в кино. В его фильмографии было более 22 ролей, в числе которых — «Каменная башка», «Чайка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона», «Баллада о старом оружии».