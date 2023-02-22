Получено изображение облака рядом с черной дырой в центре Млечного Пути

The Astrophysical Journal: получено изображение облака X7 рядом с черной дырой Sgr A*

Астрономы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели наблюдения за космическим облаком X7, которое разрывается на части при приближении к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые получили изображения облака с высоким угловым разрешением в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью мощной адаптивной оптической системы обсерватории Кека. Х7 стал сильно вытянутым, его длина в три тысячи раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

X7 имеет массу около 50 масс Земли и находится на орбите вокруг черной дыры, называемой Стрельцом A* (или Sgr A*), на один оборот вокруг которой уйдет 170 лет. Ожидается, что мощные приливные силы, создаваемые галактической черной дырой, в конечном итоге разорвут облако на части до того, как будет сделан хотя бы один оборот.

X7 демонстрирует некоторые из тех же наблюдаемых свойств, что и другие пылевые объекты, вращающиеся вокруг Sgr A*, называемые объектами G, которые выглядят как газовые облака, но ведут себя как звезды. Предполагается, что они образовались из материала, выброшенного во время слияния двух звезд. Форма и структура скорости X7 изменились более значительно по сравнению с объектами G. Растянутая газопылевая нить движется быстро, развивая скорость до 788 километров в секунду.

X7 максимально приблизится к Sgr A* примерно в 2036 году, а затем полностью рассеется вскоре после этого. Газ и пыль, из которых состоит X7, в конечном итоге будут притянуты к Стрельцу A*, чья активность в результате аккреции усилится.