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06:06, 22 февраля 2023Бизнес

Российские цветоводы пожаловались на дешевый импорт

Российские цветоводы запросили антидемпинговое расследование из-за дешевого импорта

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора наносят экономический ущерб российским производителям. В связи с этим они просят инициировать антидемпинговое расследование. Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Его слова приводят РИА Новости.

По словам Антипова, возглавляемая им ассоциация проводит работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС. В случае, если ее члены окажутся правы, будет введена антидемпинговая защита и увеличена таможенная пошлина. Как отмечает эксперт, это изменит положение отечественных цветоводов.

Сейчас выращенные в России цветы по-прежнему занимают лишь 17 процентов рынка, основными поставщиками цветочной продукции в РФ являются Кения и Эквадор. При этом отечественные производители товара хотят и имеют возможность хотя бы частично заменить импорт. Однако этому препятствует низкая ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления России в ВТО упала с 15 до 5 процентов. Также мешают «серые» схемы таможенного оформления.

Ранее сообщалось, что производство парфюмерии во французском городе Грас оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Трудности связаны с экстремальными погодными условиями, которые препятствуют выращиванию необходимых цветов.

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Екатерина Подвигина
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