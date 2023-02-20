Французские духи оказались под угрозой из-за глобальной проблемы

The Guardian: производство духов в Грасе оказалось под угрозой из-за изменения климата

Производство парфюмерии во французском городе Грас оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Трудности связаны с экстремальными погодными условиями, которые препятствуют выращиванию цветов. Об этом сообщает The Guardian.

Производители духов в Грасе считаются одними из лидеров отрасли. Там цветут в том числе майская роза, тубероза, лаванда и жасмин. Часть растений поставляют известным брендам, включая Dior и Chanel. Однако в последнее время регион страдает из-за изменений погоды. Летом 2022 года он столкнулся с засухой — в итоге урожай туберозы упал на 40 процентов.

Другие страны, где произрастает сырье для парфюмерной промышленности, также пострадали из-за глобального потепления. В 2017 году циклон уничтожил 30 процентов урожая ванили на Мадагаскаре. Эксперты спрогнозировали, что в будущем положение может привести к росту стоимости духов. Для решения проблемы несколько лет назад производители в Грасе решили развивать устойчивое производство, чтобы сохранить процесс в условиях климатического кризиса.

Ранее под угрозой из-за изменения климата оказался шафран, который считается одной из самых популярных пряностей в мире. На данный момент один из самых качественных шафранов выращивают в Испании. Однако луковицы растения восприимчивы к грибкам и перепадам температур.