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13:14, 22 февраля 2023Бывший СССР

Депутат запрещенной на Украине партии сложил полномочия

Верховная Рада: депутат запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Волошин сложил полномочия

Фото: РИА Новости

Депутат запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин сложил полномочия. Об этом сообщает Верховная Рада в своем Telegram-канале.

«Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. (…) С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет», — сказано в сообщении.

Ранее Волошина обвиняли в наличии российского паспорта. Депутат заявил, что у него никогда не было другого гражданства, кроме украинского. Как он утверждал, решение добровольно сложить депутатский мандат обусловлено желанием устранить повод для нападок на него и близких.

Волошин отметил, что с 13 февраля 2022 года находится за пределами Украины и не получает зарплату и другие выплаты от государства. Он объяснил, что в текущих обстоятельствах не может отстаивать программные принципы и ценности, о которых говорил при избрании в парламент.

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Кристина Есикова
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