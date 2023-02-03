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14:36, 3 февраля 2023Бывший СССР

Украинский депутат прокомментировал слухи о наличии у него российского паспорта

Депутат Рады Волошин опроверг информацию о наличии у него российского паспорта

Кадр: NewsOne

Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин прокомментировал слухи о наличии у него российского паспорта и подготовке указа о лишении его украинского гражданства. Его комментарий приводит издание «Страна.ua».

«У меня нет и никогда не было никакого другого гражданства, кроме украинского. Мое решение добровольно сложить депутатский мандат продиктовано желанием устранить повод для нападок на меня и моих близких. А также моих коллег по фракции», — опроверг депутат появившуюся ранее в СМИ информацию.

Он также рассказал, что с 13 февраля 2022 года находится за пределами Украины и не получает зарплату и другие выплаты от государства. Волошин объяснил, что в сложившихся обстоятельствах не может отстаивать программные принципы и ценности, о которых говорил при избрании в парламент. И чтобы избежать обвинений в уклонении от обязанностей, он решил отказаться от мандата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение по законопроекту о досрочном лишении мандатов депутатов запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

В январе Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

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Варвара Кошечкина
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