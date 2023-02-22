Оправдание не вставшего во время исполнения гимна России депутата назвали глупым

В калужском заксобрании назвали глупым оправдание не вставшего во время гимна депутата

Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев в разговоре с «Лентой.ру» назвал глупым оправдание не вставшего во время исполнения гимна России депутата райсобрания Александра Лепендина.

21 февраля сообщалось, что районный депутат от КПРФ Александр Лепендин отказался вставать во время исполнения гимна России в начале отчета главы Малоярославецкого района. Сам Лепендин позже объяснил это тем, что обессилел после тренировки и «не мог выстоять». Позднее РБК сообщило, что информацию о не вставшем во время исполнения гимна депутате проверит полиция.

«Поступок мерзкий. Объяснение глупое. Если состав правонарушения присутствует, должен быть наказан. А избиратели должны сделать вывод о степени адекватности своего выбора. Надеюсь, партийное руководство этого человека (депутат — член КПРФ) сделает оргвыводы», — заявил Новосельцев.

Согласно действующему законодательству, калужского депутата могут оштрафовать за нарушение порядка официального использования государственного символа по статье 17.10 КоАП.