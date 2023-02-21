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11:15, 21 февраля 2023Россия

Депутат отказался встать во время исполнения гимна России из-за тренировки

В Калужской области депутату грозит штраф за отказ встать во время исполнения гимна России

Фото: страница «Районный информационный центр «МАЯК»» во ВКонтакте

Депутат райсобрания Александр Лепендин отказался встать, когда исполнялся гимн России в начале отчета главы Малоярославецкого района Калужской области. Он объяснил такое поведение усталостью из-за тренировки, теперь Лепендину грозит штраф, сообщается в группе Районный информационный центр «Маяк» во «ВКонтакте».

В информационном центре отметили, что поступок Лепендина спровоцировал «большой скандал». Согласно действующему законодательству, калужский депутат должен был встать на мероприятии. Его могут оштрафовать за нарушение порядка официального использования государственного символа по статье 17.10 КоАП.

Сам Лепендин в комментариях под постом уже извинился и объяснил, что обессилел после тренировки и «не мог выстоять». На личной странице во «ВКонтакте» он публиковал информацию об отмене концертов группы «Сплин». Летом 2022 года лидер коллектива Александр Васильев на фестивале в Воронеже обратился к уехавшим из России артистам — в частности, к участникам «Машины времени», «Аквариума» и Tequilajazzz — и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться. Он также посвятил им песню «Выхода нет».

27 января сообщалось, что что в Тюмени в налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна произошла драка. Позже выяснилось, что конфликт между инспекторами возник давно и гимн стал последним поводом для потасовки.

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Анна Щербакова
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