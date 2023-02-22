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11:00, 22 февраля 2023Силовые структуры

Уголовное дело за фейки и дискредитацию армии возбудили против россиянина

В Оренбурге против россиянина возбудили уголовное дело за фейки и дискредитацию армии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Оренбурге в отношении 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за фейки и дискредитацию российской армии и власти. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине вменяют преступление по статьям 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ») УК РФ.

Следствие установило, что со 2 сентября по 10 октября 2022 года россиянин в соцсетях давал негативную оценку спецоперации, действиям Вооруженных сил России и государственной власти, а также распространял фейки. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд назначил исправительные работы филологу за публикацию видео о спецоперации.

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Илона Палей
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