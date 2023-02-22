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10:36, 22 февраля 2023Силовые структуры

Российскому филологу назначили исправительные работы за публикацию видео об СВО

В Башкирии суд назначил исправительные работы филологу за публикацию видео об СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Стерлитамакский городской суд в Башкирии назначил год исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев 61-летнему филологу Раисе Болдовой за публикацию видео о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 22 февраля, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Женщину признали виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и деятельности правительства») УК РФ.

В марте филолог опубликовала в социальных сетях несколько видеороликов о ходе СВО. В них, по мнению следствия, содержалась информация, которая противоречила данным Министерства обороны России и не соответствовала действительности. Вину Болдова не признала. По данным издания, в Башкирии это первое дело по новой статье о фейках и самый мягкий приговор в России.

Ранее сообщалось, что Басманный суд заочно приговорил Веронику Белоцерковскую к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ.

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Илона Палей
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