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11:18, 6 февраля 2023Силовые структуры

Блогершу Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии за фейки

В Москве суд заочно дал 9 лет колонии блогерше Белоцерковской за фейки о российской армии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогершу Веронику Белоцерковскую (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Она признана виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

3 февраля прокурор заявила на суде, что Белоцерковская знала официальную информацию Министерства обороны России о непричастности российских военных к событиям в Буче, но умышленно публично распространяла ложные сведения, чтобы вызвать социальную напряженность в обществе.

Блогерша скрылась от следствия, напомнила представитель государственного обвинение, однако Интерпол не внес Белоцерковскую в список разыскиваемых лиц, придя к выводу о политическом характере ее уголовного преследования российскими властями.

Суд арестовал имущество блогерши на 153 миллиона рублей.

По данным следствия, с марта по апрель Белоцерковская, находясь за границей, разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях ВС РФ.

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Любовь Ширижик
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