Блогерше Белоцерковской запросили девять лет за фейки про российскую армию

Прокурор запросил для блогерши Белоцерковской 9 лет колонии за фейки про российскую армию

В Басманном суде Москвы начались прения сторон на заочном процессе по уголовному делу блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил для подсудимой наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии. Он считает доказанной ее вину по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Прокурор также считает необходимым наложить на блогершу запрет в течении пяти лет после отбытия наказания заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Прокурор отметил, что Белоцерковская знала официальную информацию Министерства обороны России о непричастности российских военных к событиям в Буче, но умышленно публично распространяла ложные сведения, чтобы вызвать социальную напряженность в обществе. От следствия она скрылась, однако Интерпол не внес ее в список разыскиваемых лиц, придя к выводу о политическом характере уголовного преследования российскими властями.

Суд арестовал имущество блогерши на 153 миллиона рублей.

По данным следствия, с марта по апрель Белоцерковская, находясь за границей, разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях ВС РФ.