Минобороны сообщило о нанесении поражения подразделениям ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в среду, 22 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что группировка войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение украинским подразделениям в районе Угледара и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР).

В результате было уничтожено до 65 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина пехоты, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

21 февраля Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили две пусковые установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме этого, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.