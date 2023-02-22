Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х

Клинтон предлагал Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на расширение НАТО на Восток

Бывший президент США Билл Клинтон в 1990-х годах предлагал российскому президенту Борису Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток. О планах откупиться от России стало известно из рассекреченных стенограмм бесед двух лидеров, доступных на сайте Президентской библиотеки США.

Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь Клинтон называл Россию «одним из лучших вариантов для инвестиций» и предлагал усилить кооперацию между российскими и американскими компаниями. «Если Россия продолжит развивать свою экономику, то [Москва] также сможет быть прекрасным партнером и в других сферах», — заявил тогда он.

Ранее Национальный архив США раскрыл содержание переговоров Клинтона с Ельциным от 23 января 1993 года. В то время Клинтон сообщил Ельцину о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества США и России. Отмечается, что Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».