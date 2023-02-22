Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:09, 22 февраля 2023Мир

Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х

Клинтон предлагал Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на расширение НАТО на Восток
Борис Ельцин и Билл Клинтон

Борис Ельцин и Билл Клинтон. Фото: CVI / JDP / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон в 1990-х годах предлагал российскому президенту Борису Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток. О планах откупиться от России стало известно из рассекреченных стенограмм бесед двух лидеров, доступных на сайте Президентской библиотеки США.

Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь Клинтон называл Россию «одним из лучших вариантов для инвестиций» и предлагал усилить кооперацию между российскими и американскими компаниями. «Если Россия продолжит развивать свою экономику, то [Москва] также сможет быть прекрасным партнером и в других сферах», — заявил тогда он.

Ранее Национальный архив США раскрыл содержание переговоров Клинтона с Ельциным от 23 января 1993 года. В то время Клинтон сообщил Ельцину о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества США и России. Отмечается, что Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Глава ГУР Украины назвал три главных поражения Киева
Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети
Путин назвал всех россиян защитниками Отечества
Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО
Новые iPhone получат больше оперативной памяти
Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Волкановски обратился к Махачеву
Путин вышел на сцену во время концерта в Лужниках
Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.