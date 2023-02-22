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19:39, 22 февраля 2023Путешествия

Найденный на популярном пляже человеческий палец захотели продать в сети

В Австралии на пляже нашли реалистичный резиновый палец и захотели продать его в сети

Фото: Pawel Papis / Shutterstock / Fotodom

Выставленный на продажу «отрубленный» человеческий палец, который выбросило морем на популярный пляж австралийского штата Квинсленд, вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

Любительница пляжей Тэмми Трелфолл (Tammy Threlfall) получила от своего друга фотографию окровавленного и отрубленного человеческого пальца — мужчина нашел его на пляже Четыре Мили в Порт-Дугласе, самом узнаваемом побережье в штате Квинсленд. Девушка захотела поделиться кадром в сети и выложила снимок в группу торговой площадки на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Австралийка предложила пользователям купить странный лот за 1111 долларов (около 83 тысяч рублей), однако участники группы заподозрили обман и посоветовали девушке обратиться в полицию, чтобы отдать конечность на судебно-медицинскую экспертизу. В итоге Трелфолл отправилась на пляж, нашла палец и подтвердила сомнения юзеров — находка оказалась реалистичной резиновой копией.

В свое оправдание девушка заявила, что ошибку совершил ее друг, а она просто захотела развлечься.

Ранее в августе 2022 года туристы на пляже Таиланда заметили труп молодой женщины и подняли панику. Позже выяснилось, что обнаженное человеческое тело оказалось гиперреалистичной японской секс-куклой AV idol, которая отличается особой схожестью с живым человеком.

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Дарья Рыбак
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