Американский генерал призвал украинцев брать Крым

Politico: генерал США в отставке Бен Ходжес снова призвал украинцев вернуть Крым

Украинцы должны вернуть Крым, чтобы восстановить экономику и обеспечить безопасность страны, заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Его слова приводит американское издание Politico.

«Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым», — сказал американский генерал.

Как отмечает Ходжес, «Крым имеет решающее значение для этой войны». По словам отставного военного, все больше украинцев осознают не только необходимость возвращения Крыма, но и реализуемость этого сценария.