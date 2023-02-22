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14:38, 22 февраля 2023Мир

Американский генерал призвал украинцев брать Крым

Politico: генерал США в отставке Бен Ходжес снова призвал украинцев вернуть Крым

Фото: Eventpress Stauffenberg / Globallookpress.com

Украинцы должны вернуть Крым, чтобы восстановить экономику и обеспечить безопасность страны, заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Его слова приводит американское издание Politico.

«Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия сохраняет за собой Крым», — сказал американский генерал.

Как отмечает Ходжес, «Крым имеет решающее значение для этой войны». По словам отставного военного, все больше украинцев осознают не только необходимость возвращения Крыма, но и реализуемость этого сценария.

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Глеб Бажуткин
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