Генерал США допустил наступление Украины к Крыму зимой

Экс-командующий армией США в Европе Ходжес: ВСУ могут подойти к Крыму зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму этой зимой. Такой вариант допустил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в своем Twitter.

Генерал выразил мнение, что украинские военные не станут приостанавливать боевые действия и возможное наступление зимой. По его словам, американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска.

«Подступы к Крыму в пределах досягаемости», — написал Ходжес. Он допустил, что ВСУ могут начать «решающий этап кампании» на полуострове.

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

Министр обороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал объяснил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.