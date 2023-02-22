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09:21, 22 февраля 2023Силовые структуры

Российские школьники нашли гранату на остановке и случайно взорвали ее

Под Томском школьники обнаружили ручную гранату около остановки и случайно взорвали ее

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Томской области школьники обнаружили ручную гранату. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, дети нашли гранату на автобусной остановке в селе Берлика. Они стали играть с предметом и выдернули предохранитель. Когда находка издала громкий звук, они кинули ее в сторону. Отмечается, что от взрыва гранаты никто не пострадал, однако поврежден фасад магазина и машины.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Ставропольский губернатор рассказал, что в Ессентуках нашли похожие на гранаты предметы.

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Екатерина Власова
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