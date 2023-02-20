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16:06, 20 февраля 2023Силовые структуры

На улице в Ессентуках обнаружили похожие на гранаты предметы

Ставропольский губернатор рассказал, что в Ессентуках нашли похожие на гранаты предметы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ессентуках нашли предметы, похожие на гранаты. Об этом в понедельник, 20 февраля, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

По его словам, находку обнаружили в районе улиц Чапаева и Гаевского. На месте инцидента работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. «Приняты меры безопасности», — заявил глава региона.

Ранее стало известно, что в Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

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Екатерина Власова
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