На московском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины

На Курском вокзале задержали мужчину с несколькими взрывателями и противопехотными минами

В Москве на Курском вокзале у мужчины обнаружили взрыватели и мины. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, около вокзала заметили гражданина с предметами, похожими на гранаты. При прохождении металлоискателя у него нашли несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство.

В настоящий момент территория вокзала оцеплена. На месте работают кинологи.

Ранее стало известно, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга ученик принес в школу страйкбольную гранату и взорвал ее прямо на уроке.