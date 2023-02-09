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17:59, 9 февраля 2023Россия

В Петербурге школьник взорвал страйкбольную гранату на уроке

РЕН ТВ: в Петербурге школьник взорвал страйкбольную гранату на уроке, он получил травмы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга ученик принес в школу страйкбольную гранату и взорвал ее прямо на уроке. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 9 февраля.

После происшествия он получил несколько травм, в том числе на руках.

В школу выехали представители экстренных служб. Другие обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что школьник из подмосковного Орехово-Зуева попал в больницу с ожогами из-за подаренной родителями игрушечной гранаты.

Перепуганные взрослые отвезли мальчика в больницу. Уже после случившегося россияне заметили на игрушке отметку про «пиротехническое средство». Подмосковные правоохранители решили проверить законность продажи таких опасных предметов без особых отметок со стороны продавца.

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Анна Щербакова
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