В Подмосковье школьник попал в больницу с ожогами из-за подарка родителей

Школьник из Орехово-Зуева попал в больницу из-за подаренной родителями игрушечной гранаты

Школьник из Орехово-Зуева попал в больницу с ожогами из-за подаренной родителями игрушечной гранаты. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, родители школьника из подмосковья хотели порадовать его в день рождения и заказали в интернете игрушечные автомат, шлем и гранату.

Взрослые уверяют, что ребенок сам выбирал презент. По их словам, мальчик зашел в директорию товаров для страйкбола. Однако на странице магазина не указывались никакие ограничения по возрасту.

Школьник сразу же решил попробовать сюрприз в действии. Он сделал несколько холостых выстрелов и выдернул кольцо из гранаты. После этого раздался хлопок, повалил дым, а из игрушки вылетели шарики. На ладони ребенка появились следы ожога.

Перепуганные родители отвезли мальчика в больницу. Уже после случившегося россияне заметили на игрушке отметку про «пиротехническое средство». Подмосковные правоохранители решили проверить законность продажи таких опасных предметов без особых отметок со стороны продавца.

Ранее на Семеновской набережной в Москве в руках у девятилетнего школьника взорвалась игрушка. Мальчику потребовалась госпитализация.