Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:17, 22 февраля 2023Путешествия

Раскрыта средняя зарплата туристического гида в России

«Авито Работа»: туристический гид в России зарабатывает в среднем 50 тысяч рублей

Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Cредняя зарплата в сфере путешествий в России выросла за год на 17 процентов, до 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования сервиса «Авито Работа», пишет РИА Новости.

Эксперты раскрыли, что в России вырос спрос на профессию туристического гида — в январе 2023 года количество вакансий на платформе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 27 процентов. Так, чаще всего ищут специалистов со сменным графиком работы (59 процентов от опубликованных объявлений) и на полный рабочий день (20 процентов).

Средний доход гида оценили в 50 тысяч рублей. Наибольший уровень заработной платы наблюдается в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Например, больше всего специалистам платят во Владивостоке — около 76,5 тысячи рублей. На втором месте Волгоград и Вологда — по 65 тысяч рублей, на третьей строчке Самара — 62,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Русские были самыми щедрыми» Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
«Русские были самыми щедрыми»Как легендарный курорт Европы оказался на грани выживания без туристов из России
Сегодня

«Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. Отмечается, что в январе 2023 года соискательская активность увеличилась на 70 процентов.

Ранее в феврале полиция Таиланда арестовала россиянина, который нелегально работал туристическим гидом. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна прямо во время работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты
Суд посмертно освободил неонациста Тесака от уголовного преследования
Муцениеце подала в суд на Прилучного из-за квартиры в Москве
Появились кадры с места ДТП с пострадавшим врио главы МЧС Москвы
Бывший легионер «Локомотива» рассказал о первых впечатлениях от России
Раскрыта средняя зарплата туристического гида в России
Польша назвала примерные сроки поставок танков Leopard 2 Украине
Американский разведчик Риттер констатировал поражение Украины
В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект
Зеленский выступит на открытии онлайн-саммита G7
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.