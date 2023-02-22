Раскрыта средняя зарплата туристического гида в России

«Авито Работа»: туристический гид в России зарабатывает в среднем 50 тысяч рублей

Cредняя зарплата в сфере путешествий в России выросла за год на 17 процентов, до 50 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования сервиса «Авито Работа», пишет РИА Новости.

Эксперты раскрыли, что в России вырос спрос на профессию туристического гида — в январе 2023 года количество вакансий на платформе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 27 процентов. Так, чаще всего ищут специалистов со сменным графиком работы (59 процентов от опубликованных объявлений) и на полный рабочий день (20 процентов).

Средний доход гида оценили в 50 тысяч рублей. Наибольший уровень заработной платы наблюдается в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Например, больше всего специалистам платят во Владивостоке — около 76,5 тысячи рублей. На втором месте Волгоград и Вологда — по 65 тысяч рублей, на третьей строчке Самара — 62,5 тысячи рублей.

«Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. Отмечается, что в январе 2023 года соискательская активность увеличилась на 70 процентов.

Ранее в феврале полиция Таиланда арестовала россиянина, который нелегально работал туристическим гидом. Мужчину задержали в историческом центре Пхукет-Тауна прямо во время работы.