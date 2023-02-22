В МЧС России объяснили хакерской атакой объявления о воздушной тревоге по радио

МЧС объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге в некоторых регионах России

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые в среду, 22 февраля, услышали жители некоторых регионов страны по радио. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», — говорится в сообщении.

Представители МЧС отметили, что данные о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара являются фейком и не соответствуют действительности. В заключение они призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

О том, что в некоторых регионах России в эфире радиостанций прозвучали объявления о воздушной тревоге, первым написал Mash утром 22 февраля. По данным издания, сообщения о якобы угрозе ракетного удара услышали в Белгороде, Воронеже, Саратове, Старом Осколе, Казани, Новоуральске, Уфе и Подмосковье.

В конце января хакеры прервали вещание телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. В правительстве региона объяснили появление обращения в эфире «несанкционированной заменой телесигнала». Кроме того, ролик с украинским лидером увидели жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края.