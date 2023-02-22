Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:26, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

В МЧС России объяснили хакерской атакой объявления о воздушной тревоге по радио

МЧС объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге в некоторых регионах России

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые в среду, 22 февраля, услышали жители некоторых регионов страны по радио. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», — говорится в сообщении.

Представители МЧС отметили, что данные о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара являются фейком и не соответствуют действительности. В заключение они призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

О том, что в некоторых регионах России в эфире радиостанций прозвучали объявления о воздушной тревоге, первым написал Mash утром 22 февраля. По данным издания, сообщения о якобы угрозе ракетного удара услышали в Белгороде, Воронеже, Саратове, Старом Осколе, Казани, Новоуральске, Уфе и Подмосковье.

В конце января хакеры прервали вещание телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. В правительстве региона объяснили появление обращения в эфире «несанкционированной заменой телесигнала». Кроме того, ролик с украинским лидером увидели жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Названа причина исчезновения вытрезвителей в Москве
Российские войска уничтожили под Херсоном две украинские гаубицы Д-30
Показано преимущество младенцев перед искусственным интеллектом
Советник главы ДНР назвал последствие поставки Украине управляемых бомб
В российском регионе грабители украли два мешка золота на 210 миллионов рублей
Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР
Минобороны заявило о ракетном ударе по заводу ВСУ в районе Сум
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о поражении 84 артиллерийских подразделений ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.