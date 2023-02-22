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17:02, 22 февраля 2023Путешествия

Жителям граничащего с Китаем российского города снова разрешили поездки в КНР

Пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ возобновляются с 22 февраля

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жителям Благовещенска после трехлетнего перерыва снова стали доступны пассажирские перевозки в китайский город Хэйхэ. О возобновлении сообщения между пограничными пунктами заявило Министерство транспорта Амурской области.

Сообщается, что с 22 февраля 2023 года поэтапно возобновляются пассажирские перевозки между Благовещенском и Хэйхэ. Жители граничащего с КНР российского города снова смогут ежедневно добираться до китайского берега одним российским и двумя китайскими судами на воздушной подушке с 09:00 до 17:00, с середины марта власти обещают поставить на маршрут еще одно отечественное судно.

На первом этапе поездки в КНР разрешат гражданам с открытыми визами, полученными в китайских загранучреждениях, а также лицам с видом на жительство. «Въезд туристических групп по спискам и индивидуальных туристов в безвизовом формате пока не возобновляется. Данный вопрос сейчас прорабатывается российской и китайской сторонами в ходе взаимных консультаций», — уточнила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей российского региона Екатерина Киреева.

Ранее в феврале Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соглашение дает возможность организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.

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Дарья Рыбак
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