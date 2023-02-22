В ДНР сообщили о передаче Украине комплексов HIMARS с дальнобойными ракетами

Замглавы Мининформации ДНР Безсонов: Украина получила 12 HIMARS с дальнобойными ракетами

Украина получила от США 12 комплексов HIMARS с ракетами, дальность работы которых достигает 150 километров, сообщил заместитель главы Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в Telegram.

«Ракеты новые, возможно, экспериментальные. Их ТТХ держатся в строжайшем секрете. И это не декларируемые ранее GLSDB», — сообщил Безсонов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывает не менее роты под Кременную. Он отметил, что ранее сформированные подразделения ВСУ на этом участке фронта уже не могут выполнять задачи по предназначению и перешли в глухую оборону.