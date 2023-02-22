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09:24, 22 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске подкреплений ВСУ под Кременную

Марочко заявил, что командование ВСУ ежедневно перебрасывает не менее роты под Кременную

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывает не менее роты под Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В район населенного пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих. Данная мера вынуждена, и связана с восполнением безвозвратных, а также санитарных потерь», — сообщил он.

Марочко отметил, что ранее сформированные подразделения ВСУ на этом участке фронта уже не могут выполнять задачи по предназначению и перешли в глухую оборону. По его словам, командование Украины не предпринимает действий по сохранению жизней своих военнослужащих, зная реальную оперативную обстановку.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения украинской армии попытались нанести серию контрударов из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка под Красным Лиманом, чтобы отбить ранее занятые российскими силами позиции. Однако военные России предотвратили эту попытку.

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Кристина Есикова
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