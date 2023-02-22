В ЛНР заявили о провалившихся контратаках ВСУ под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ попытались контратаковать под Красным Лиманом, но были остановлены

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести серию контрударов из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка под Красным Лиманом, чтобы отбить ранее занятые российской армией позиции. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Однако российские подразделения остановили украинские наступающие порядки. «Создать так называемый огневой мешок им не удалось. Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВСУ было сорвано», — рассказал Марочко.

Ранее он сообщил, что командиры ВСУ используют слухи об открытии второго фронта против России для поднятия боевого духа личного состава. По его словам, поводом для подобных обсуждений послужил визит президента США Джо Байдена в Киев.