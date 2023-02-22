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07:46, 22 февраля 2023Мир

Украинские беженцы пожаловались на хаос в американской школе

San Francisco Сhronicle: переехавшие в США украинцы пожаловались на хаос и травлю в школе

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

Переехавшие в США украинские беженцы пожаловались на хаос и травлю в школе, сообщает издание San Francisco Сhronicle.

Журналисты рассказали историю 13-летней Яны, которая в январе пошла начала учебу в средней школе Marina Middle School в Сан-Франциско. По ее словам, там она столкнулась с тем, что ученики срывали занятия, ругались на педагогов, однако школьников за это не наказывали. «Через неделю я поняла, что это норма», — поделилась она. Через какое-то время у девочки украли телефон, а позже начали угрожать.

Тетя Яны, Мария Мороз, рассказала, что семья девочки пришла в ужас от ее историй. Родственники попросили чиновников перевести ее в другое учебное заведение, однако власти отклонили эту просьбу и стали убеждать ребенка вернуться в школу.

Ранее обозреватель издания The Guardian Тоби Томас рассказала историю беженки Марии, которая пожаловалась на состояние помещений в пункте временного размещения, где ей пришлось остановиться.

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Марина Совина
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