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06:47, 23 января 2023Бывший СССР

Украинские беженцы пожаловались на условия пребывания в Британии

The Guardian: в Британии многие украинцы становятся бездомными после окончания спонсорства

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Многие украинские беженцы, находящиеся в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Об этом пишет обозреватель издания The Guardian Тоби Томас.

Она отметила, что украинцы вынуждены жить в ужасных условиях. В качестве примера журналист привела историю беженки Марии, которая пожаловалась на состояние помещений в пункте временного размещения, где ей пришлось остановиться. «На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные», — рассказала украинка.

Томас подчеркнула, что в аналогичной ситуации оказались свыше 150 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в Британию по программе спонсорства. Такие проблемы с жильем обусловлены дороговизной и бюрократическими трудностями, указала обозреватель.

Ранее стало известно, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства. Отмечалось, что арендодатели предъявляли к ним жесткие требования, а сами жилищные условия были ужасными.

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Варвара Кузьмина
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