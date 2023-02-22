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09:50, 22 февраля 2023Россия

26-летний россиянин упал в коллектор и заживо сварился в кипятке

В Новосибирске 26-летний мужчина упал в коллектор и заживо сварился в кипятке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дзержинском районе Новосибирска 26-летний мужчина упал в коллектор и заживо сварился в кипятке. Об этом сообщает портал NGS.RU.

По словам знакомой россиянина, его тело нашли 19 февраля в коллекторе возле девятиэтажного дома на улице Гоголя. Предположительно, молодой человек гулял там один. Некоторые очевидцы отмечали, что видели парня в компании незадолго до трагедии.

«У него было все тело обварено. Артему было 26 лет, он был очень хорошим, мастер на все руки, отзывчивым, интересным, веселым», — сказала подруга погибшего.

После происшествия была организована доследственная проверка. Назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2022 года сообщалось, что глава курортного поселка Шерегеш Вадим Швайгерт попал в больницу после того, как попытался устранить прорыв трубы горячего водоснабжения в здании администрации.

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Анна Щербакова
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