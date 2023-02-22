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15:42, 22 февраля 2023Среда обитания

Стало известно об элитной недвижимости Данилы Козловского

Life.ru: у актера Данилы Козловского есть элитное жилье в России и Испании
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У российского актера Данилы Козловского есть несколько элитных квартир в России и за рубежом. О дорогой недвижимости артиста стало известно Life.ru.

В 2018 году Козловский приобрел апартаменты в жилом комплексе премиум-класса «Современник», недалеко от одноименного театра. Средняя цена одного квадратного метра в этом здании на улице Машкова — 660 тысяч рублей. Актер, предположительно, заплатил за апартаменты десятки миллионов рублей. Так, объект площадью 68 «квадратов» в его доме предлагают купить за 49 миллионов рублей.

Кроме того, в столице артист владеет двухкомнатной квартирой площадью 61,5 квадратного метра на Ленинградском проспекте, рядом со станцией метро «Сокол». Отмечается, что на этой жилплощади Козловский до сих пор прописан, но проживает там его мать Надежда Звенигородская.

Помимо этого, у актера есть вилла в Испании. Особняк с собственным бассейном находится в 30 километрах от города Малага на побережье Средиземного моря. Там Козловский планировал жить с бывшей возлюбленной, актрисой Ольгой Зуевой.

Ранее Данилу Козловского обязали выплатить 400 тысяч рублей неустойки за элитные апартаменты в ЖК «Современник». В ходе заседания представитель артиста подчеркнул, что актер полностью оплатил счета за квартиру после передачи в 2020 году, что является аргументом для отказа в иске или снижения неустойки. Он добавил, что до 2022 года Козловскому не предъявляли претензий.

Нина Ташевская
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