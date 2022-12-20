Данилу Козловского обязали выплатить сотни тысяч рублей за элитную квартиру

С актера Данилы Козловского взыщут 400 тысяч рублей за квартиру в Москве

Актера Данилу Козловского обязали выплатить сотни тысяч рублей неустойки за квартиру в элитном московском ЖК «Современник». Согласно решению Басманного суда Москвы, с артиста взыщут 400 тысяч рублей, сообщает 5-tv.ru.

В ходе заседания представитель Козловского подчеркнул, что актер полностью оплатил счета за квартиру после передачи в 2020 году, что является аргументом для отказа в иске или снижения неустойки. Он добавил, что до 2022 года Козловскому не предъявляли претензий. Отмечается, что представитель истца не появился на слушании дела.

Изначально истец ООО «БЦ Машкова, 13» просил взыскать с Козловского более 800 тысяч рублей. Суд зарегистрировал иск в конце сентября.

Козловский приобрел элитную квартиру несколько лет назад, заключив договор купли-продажи. После агентство, подписавшее договор, обанкротилась. Спустя некоторое время у ЖК появился новый конкурсный управляющий, который подал в суд на некоторых жильцов дома, включая Козловского, и потребовал рассчитаться за объекты.