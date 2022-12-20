Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:48, 20 декабря 2022Среда обитания

Данилу Козловского обязали выплатить сотни тысяч рублей за элитную квартиру

С актера Данилы Козловского взыщут 400 тысяч рублей за квартиру в Москве
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актера Данилу Козловского обязали выплатить сотни тысяч рублей неустойки за квартиру в элитном московском ЖК «Современник». Согласно решению Басманного суда Москвы, с артиста взыщут 400 тысяч рублей, сообщает 5-tv.ru.

В ходе заседания представитель Козловского подчеркнул, что актер полностью оплатил счета за квартиру после передачи в 2020 году, что является аргументом для отказа в иске или снижения неустойки. Он добавил, что до 2022 года Козловскому не предъявляли претензий. Отмечается, что представитель истца не появился на слушании дела.

Изначально истец ООО «БЦ Машкова, 13» просил взыскать с Козловского более 800 тысяч рублей. Суд зарегистрировал иск в конце сентября.

Козловский приобрел элитную квартиру несколько лет назад, заключив договор купли-продажи. После агентство, подписавшее договор, обанкротилась. Спустя некоторое время у ЖК появился новый конкурсный управляющий, который подал в суд на некоторых жильцов дома, включая Козловского, и потребовал рассчитаться за объекты.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Мощный пожар на российском газопроводе сняли на видео
В Крыму высказались о судьбе трех городов Украины в 2023 году
Стало известно о пострадавшем в результате пожара на российском газопроводе
Рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Пьяная москвичка выбросила в окно собаку
Данилу Козловского обязали выплатить сотни тысяч рублей за элитную квартиру
Россиянкам раскрыли опасность умывания горячей водой зимой
В Венесуэле решили свергнуть лидера оппозиции Гуайдо
В сети раскритиковали слова главы МИД ФРГ об отказе прекратить огонь на Украине
Минобороны объявило об уничтожении нескольких единиц авиации ВСУ российскими ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.