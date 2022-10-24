Раскрыта сумма долга Данилы Козловского за квартиру в Москве

С Данилы Козловского захотели взыскать более 800 тысяч рублей долга за квартиру в Москве

С актера Данилы Козловского захотели взыскать более 800 тысяч рублей долга за элитную квартиру в центре российской столицы. Сумму раскрыли в пресс-службе Басманного суда Москвы, пишет РИА Новости.

Суд зарегистрировал иск ООО «БЦ Машкова, 13» к Козловскому в конце сентября, размер претензий к артисту тогда не уточнялся. Отмечается, что уже прошла досудебная подготовка по делу. «В заявлении истец просит взыскать неустойку в размере 804 тысячи 704 рубля 78 копеек. Основное заседание по иску назначено на 20 декабря», — сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

О задолженности Козловского стало известно в сентябре. Актер решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Современник», однако агентство, с которым он подписывал договор, обанкротилось около года назад. Спустя время конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая артиста, с требованием заплатить за жилье.

Представитель актера Валерия Тарасова опровергала наличие такого долга у Козловского — подтверждающие это документы были направлены управляющему ООО «БЦ Машкова, 13» 24 марта. Обращение в суд представители артиста сочли неправомерным, отметив, что оно повлияет на деловую репутацию Козловского.