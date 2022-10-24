Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:08, 24 октября 2022Среда обитания

Раскрыта сумма долга Данилы Козловского за квартиру в Москве

С Данилы Козловского захотели взыскать более 800 тысяч рублей долга за квартиру в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С актера Данилы Козловского захотели взыскать более 800 тысяч рублей долга за элитную квартиру в центре российской столицы. Сумму раскрыли в пресс-службе Басманного суда Москвы, пишет РИА Новости.

Суд зарегистрировал иск ООО «БЦ Машкова, 13» к Козловскому в конце сентября, размер претензий к артисту тогда не уточнялся. Отмечается, что уже прошла досудебная подготовка по делу. «В заявлении истец просит взыскать неустойку в размере 804 тысячи 704 рубля 78 копеек. Основное заседание по иску назначено на 20 декабря», — сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

О задолженности Козловского стало известно в сентябре. Актер решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Современник», однако агентство, с которым он подписывал договор, обанкротилось около года назад. Спустя время конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая артиста, с требованием заплатить за жилье.

Представитель актера Валерия Тарасова опровергала наличие такого долга у Козловского — подтверждающие это документы были направлены управляющему ООО «БЦ Машкова, 13» 24 марта. Обращение в суд представители артиста сочли неправомерным, отметив, что оно повлияет на деловую репутацию Козловского.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника отправили в отставку
В Госдуме высказались об экономических мерах для уехавших россиян
Российский аналог Coca-Cola начали экспортировать в Казахстан и Узбекистан
Российских водителей начнут проверять на алкогольное опьянение по-новому
Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер
Глава штаба обороны Британии поговорил с Герасимовым и пообещал поддержать Киев
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»
Двое туристов угнали гондолу в Венеции и нарвались на штраф в 15 тысяч евро
Опубликован разговор главы «Мотор Сич» с предполагаемым российским генералом
В Госдуме оценили вероятность улучшения отношений с Британией при новом премьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.