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Стали известны подробности о долге Данилы Козловского за квартиру в Москве

Суд в Москве зарегистрировал иск «БЦ Машкова,13» к актеру Козловскому из-за квартиры

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск компании «БЦ Машкова,13» к российскому актеру и режиссеру Даниле Козловскому. Причиной разбирательств стал долг артиста по договору купли-продажи квартиры. Подробности оказались известны РИА Новости.

Суд зарегистрировал заявление 27 сентября. досудебную подготовку назначили на 24 октября. Компания пыталась подать иск ранее, однако изначально не указала паспортные данные Козловского в заявлении. В итоге им пришлось уточнять отсутствующую информацию.

О задолженности артиста стало известно ранее, в сентябре. Актер решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Современник». Однако агентство, с которым он подписывал договор, обанкротилось. Спустя время конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая актера, с требованием заплатить за жилье.

Представители Козловского заявили, что 24 марта 2022 года передали управляющему документы об отсутствии задолженности у Козловского. Обращение в суд назвали неправомерным, отметив, что оно повлияет на деловую репутацию актера.

Ранее Таганский районный суд Москвы обязал режиссера и музыканта Гарика Сукачева выплатить долг по коммунальным услугам. Суд удовлетворил иск товарищества собственников жилья «Арт-Хаус» и решил взыскать в качестве долга сумму в размере 514 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей пени.

Нина Ташевская
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