Глава Красного Креста заявил о поддержке Украины в ущерб странам Африки

Глава Красного Креста Мардини: доноры оказывают помощь Украине в ущерб странам Африки

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини считает, что поддержка Украины со стороны других государств оказывается на высоком уровне, однако другие нуждающиеся в помощи страны в том числе, африканские, испытывают постоянную проблему недофинансирования. Слова Мардини передает РИА Новости.

По словам главы МККК, на сегодняшний день не хватает финансирования для большинства гуманитарных структур. Кроме стран Африки он привел в пример Афганистан, Мьянму и Латинскую Америку. «Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», — сказал он.

Однако, по его словам, такая ситуация стала реальностью для многих гуманитарных организаций: от ООН до местных неправительственных организаций. При этом Мардини выразил надежду, что подобную тенденцию удастся переломить.

Ранее Служба безопасности Украины задержала волонтера украинского Общества Красного Креста по подозрению в сотрудничестве с Россией. Подозреваемый, как заявляют в ведомстве, участвовал во внедрении «рублевой зоны» в Луганской народной республике через пенсионные выплаты.