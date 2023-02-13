СБУ заподозрила волонтера Красного Креста в сотрудничестве с Россией

CБУ задержала волонтера Красного Креста по подозрению в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала волонтера украинского представительства Международного комитета Красного Креста по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По мнению сотрудников СБУ, подозреваемый пытался скрыться от правосудия в рядах Красного Креста. «Злоумышленником оказался бывший руководитель сектора, созданного захватчиками управления Пенсионного фонда ЛНР в Новопсковском районе», — говорится в сообщении.

Подозреваемый, как заявляют в СБ Украины, участвовал во внедрении «рублевой зоны» в Луганской народной республике (ЛНР) через пенсионные выплаты.

Отмечается, что мужчина скрытно прибыл в Киев, где попытался «легализоваться» под видом волонтера. Как утверждают в СБУ, в дальнейшем он планировал выехать из страны. В настоящее время он задержан по статье «коллаборационная деятельность», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СБУ обвинила генерал-майора милиции в отставке в сотрудничестве с Россией и пособничестве с целью изменения государственных границ Украины.