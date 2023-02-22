Названы главные для россиян критерии выбора жилья на турецком курорте

Best House Alanya: при выборе жилья в Аланье россияне чаще всего обращают внимание на цену

При покупке жилья в турецком городе Аланья россияне чаще всего обращают внимание на цену. Главные критерии выбора недвижимости на этом курорте назвали аналитики агентства Best House Alanya, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе 2023 года доля запросов на покупку жилья, где ключевым фактором была стоимость объекта, составила 52,3 процента. При этом около 11 процентов выбиравших недвижимость по цене клиентов интересовались возможностью заплатить в рублях.

Второе место среди главных критериев для граждан России стал статус объекта — доля таких запросов составила 30,8 процента. При этом 90,7 процента всех запросов поступило на вторичную недвижимость. Популярность этого типа жилья эксперты объясняют желанием многих россиян получить вид на жительство в Турции, получение которого не гарантирует покупка новостройки. Третьим по важности фактором оказалась локация — на соответствующие запросы пришлось 12 процентов. 46,6 процента клиентов интересовались жильем в шаговой доступности от моря.

Ранее сообщалось, что по итогам января главными покупателями жилья в Аланье среди россиян стали москвичи. На жителей столицы пришлось 56,1 процента от общего числа российских запросов на приобретение недвижимости в турецком городе. Второе место заняли покупатели из Санкт-Петербурга, а третье — из Екатеринбурга.