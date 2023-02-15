Названы основные покупатели недвижимости на турецком курорте среди россиян

Best House Alanya: основными покупателями жилья в Аланье стали москвичи и петербуржцы

В январе 2023 года главными покупателями жилья в турецкой Аланье среди россиян оказались москвичи. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Best House Alanya.

По данным специалистов, на жителей столицы пришлось 56,1 процента от общего числа российских запросов, связанных с приобретением недвижимости на популярном зарубежном курорте. Вторыми в списке основных покупателей жилья в Аланье эксперты назвали петербуржцев с долей в 15,1 процента. Замкнули тройку жители Екатеринбурга с показателем в четыре процента. Кроме того, в пятерку вошли уфимцы и нижегородцы, на которых пришлось 3,5 процента и три процента от общего количества обращений россиян соответственно.

«В основном спрос на недвижимость в Алании генерируют крупные города России. Это связано с тем, что у людей есть возможность заработать средства для приобретения недвижимости в Турции. Кроме того, люди из миллионников, как правило, уже бывали в Турции, они знают страну, примерно представляют стоимость жилья», — рассказала руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

В феврале эксперты компании Turk.Estate пришли к выводу, что в 2022 году россияне приобрели Турции объектов недвижимости больше, чем за тот же период в сумме граждане Ирана и Ирака. По их данным, за весь прошедший год граждане России купили в Турции 16,3 тысячи лотов. В свою очередь, жители Ирана, занявшие второе место среди иностранных покупателей, оформили в собственность в зарубежной стране 8,2 тысячи объектов недвижимости, а жители Ирака, расположившиеся на третьем, — 6,2 тысячи.