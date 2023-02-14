Россияне обогнали двух прежних лидеров по покупке жилья в Турции вместе взятых

Turk.Estate: россияне приобрели недвижимости в Турции больше, чем суммарно иранцы и иракцы

В 2022 году россияне приобрели Турции объектов недвижимости больше, чем за тот же период в сумме граждане Ирана и Ирака. О том, что россияне обогнали двух прежних лидеров по покупке жилья в популярной пляжной стране вместе взятых, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

По данным специалистов, за весь прошедший год россияне приобрели в Турции 16,3 тысячи лотов. В свою очередь, жители Ирана, занявшие второе место среди иностранных покупателей, оформили в собственность в зарубежной стране 8,2 тысячи объектов недвижимости, а жители Ирака, расположившиеся на третьем, — 6,2 тысячи. В 2021 году на две эти страны пришлось 19,4 тысячи договоров в Турции.

Эксперты отметили, что по сравнению с 2021 годом, когда россиянами было заключено 5,3 тысячи сделок, в 2022-м положительная динамика составила 203,25 процента. Они добавили, что в декабре прошлого года число сделок сократилось на 6,67 процента относительно ноября, достигнув показателя в 2,4 тысячи лотов. При этом в двенадцатом месяце 2022-го количество договоров оказалась на 171,52 процента выше, чем в декабре 2021-го.

В феврале стало известно, что в январе 2023 года цены на жилье в Турции выросли на 8-10 процентов. В компании Point Property Turk Estate уточнили, что квартира в 60 квадратных метров в Анталье обходилась в 140 тысяч евро, в Стамбуле за аналогичный объект просили около 200 тысяч евро.