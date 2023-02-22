Российские войска нанесли удар по лагерю иностранных наемников под Донецком

Минобороны заявило о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские войска нанесли удар по лагерю иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что пораженный пункт временной дислокации иностранцев располагался в районе села Мемрик.

По словам Конашенкова, за сутки артиллерия и ракетные войска России атаковали огневые позиции 84 артиллерийских подразделений, а также 113 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Кроме того, в районе Доброволья в ДНР был нанесен удар по пункту управления 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотников, 8494 единицы военной автомобильной спецтехники, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронемашин, а также 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее украинский военнопленный рассказал о воюющих на стороне Киева против российских сил британских офицерах и пулеметчиках. Кроме того, по его словам, украинских призывников обучали британские инструкторы и специалисты НАТО. В ходе учений военнослужащие ВСУ кидали гранаты, стреляли из РПГ, автоматов и пулеметов.

