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12:08, 22 февраля 2023Бывший СССР

Военнопленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ британцах

Украинский военнопленный заявил, что британские офицеры воюют против российских сил

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Британские офицеры и пулеметчики воюют на стороне Киева против российских сил. Об этом рассказал украинских военнопленный, передает РИА Новости.

«Были с нами. Британия. Британцы. Пулеметчики, бронебойщики были. Стрелки были. [Они были вооружены] (ручными противотанковыми гранатометами — прим. «Ленты.ру») РПГ, "Муха", "Джавелины". С солдатами ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») взаимодействовали нормально. Британцы между собой говорили на британском, и еще переводчик был [чтобы] с украинцами. Они [британцы] были офицерами», — сказал он.

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Кристина Есикова
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