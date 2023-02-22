Военнопленный рассказал о воюющих на стороне ВСУ британцах

Украинский военнопленный заявил, что британские офицеры воюют против российских сил

Британские офицеры и пулеметчики воюют на стороне Киева против российских сил. Об этом рассказал украинских военнопленный, передает РИА Новости.

«Были с нами. Британия. Британцы. Пулеметчики, бронебойщики были. Стрелки были. [Они были вооружены] (ручными противотанковыми гранатометами — прим. «Ленты.ру») РПГ, "Муха", "Джавелины". С солдатами ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») взаимодействовали нормально. Британцы между собой говорили на британском, и еще переводчик был [чтобы] с украинцами. Они [британцы] были офицерами», — сказал он.

