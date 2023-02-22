Активисты ворвались в конгресс Мехико с требованием разрешить детям менять пол

ЛГБТ-манифестанты ворвались в конгресс Мехико с требованием разрешить детям менять пол

Группа представителей ЛГБТ-сообщества ворвалась в конгресс Мехико и устроила погром. Манифестанты требовали разрешить несовершеннолетним менять пол. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте конгресса.

Отмечается, что из-за инцидента была остановлена пленарная сессия. Манифестация началась утром 21 февраля. Ее участники протестовали против законопроекта оппозиционного депутата Америки Ранхель, которая предложила запретить несовершеннолетним мексиканцам менять пол и применять гормональную терапию. Врачей, которые оказывают такие услуги, по ее мнению необходимо заключать в тюрьму.

Демонстранты раскрашивали здание, били стекла и пробирались внутрь конгресса, устраивая стычки с охраной. Полицейские прибыли с опозданием, однако им удалось оттеснить протестующих от входа в штаб-квартиру городской законодательной власти.

Сейчас в законодательстве страны не прописаны возрастные запреты на медикаментозное гормональное или хирургическое вмешательство для смены пола.

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