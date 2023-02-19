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12:31, 19 февраля 2023Россия

Депутат Госдумы предложил замену слову «гомосексуалист»

Депутат Госдумы Милонов предложил использовать слово «педераст» вместо «гомосексуалист»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал замену иностранному слову «гомосексуалист». В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он предложил использовать в России вместо него слово «педераст».

По мнению парламентария, употребление иностранных слов связано с «недостатком ума».

«Я еще до принятия закона заменял слово "гомосексуалист" на "педераст". Это, в общем, российское слово. Мы не можем не использовать заимствований вообще», — заявил Милонов.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

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Варвара Кошечкина
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